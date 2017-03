Gestern war meteorologischer Frühlingsanfang. Richtig spürbar ist er aber noch nicht. Nach dem spontanen Schneefall diese Woche soll es kommendes Wochenende gar zu starken Stürmen schweizweit kommen!

Betroffen sind nicht nur die Alpen. Meteonews erwartet in den Bergen Böen von 100 bis 120 Stundenkilometer. Im Flachland soll es heute mit bis zu 70 km/h stürmen. Von der Frühlingswärme bleibt kaum was übrig: Durch den starken Wind fühlen sich auch milde Temperaturen unangenehm kühl an.

Aufs Wochenende hin hat MeteoSchweiz gar eine Wetterwarnung der Stufe 4 ausgesprochen. In der Zentralschweiz werden ab morgen Freitag bis Samstagabend in allen Höhenlagen Stürme von bis zu 140 km/h erwartet. «Das ist der Föhn. Solche kräftige Winde sind für die Bewohner der betroffenen Regionen nichts Neues», erklärt Moritz Gubler von Meteonews.

Bei solchen Geschwindigkeiten besteht die Gefahr von umstürzenden Bäumen, herumfliegenden Gegenständen sowie Behinderungen im Bahn- und Strassenverkehr. (pma)