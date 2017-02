Bürgerliche im Bus, Linke bei den Nachbarn: Parteien lancieren Schluss-Offensive im USR-III-Kampf

Bei der Abstimmung um die Unternehmenssteuerreform III liegen die Nerven bei den bürgerlichen Befürwortern blank. Das Nein-Lager hingegen wittert nach den jüngsten Umfragen Morgenluft.

Bis zur Entscheidung am 12. Februar bleiben nur noch wenige Tage Zeit. Der Ausgang ist offen, es kommt auf jede Stimme an. Kein Wunder, blasen beide Seiten nun zur fulminanten Schlussoffensive.

Bürgerliche Parteichefs im Bus

«Es wird knapp. Entscheidend ist nun, welche Seite besser mobilisiert», sagt Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler, der das Ja-Lager anführt. Bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände versuchten mit E-Mails, Briefen und per Telefon, ihre Basis an die Urne zu bringen. «Quasi eine Klinkenputz-Aktion», sagt Bigler.

Klar ist auch: Das Ja-Lager investiert in den letzten Tagen nochmals stark in Plakate und Inserate. «Seit dieser Woche sind wir auch mit einer Animation im Passenger TV von Postautos und Bussen sichtbar», erklärt Bigler.

Im Clip appellieren die fünf bürgerlichen Parteichefs von SVP bis BDP ans Stimmvolk: «Jetzt gemeinsam Ja stimmen.» Es handle sich um die «letzte Chance».

SP lanciert einen Nachbarschaftsbrief

Das Nein-Lager setzt im Schlussspurt nochmals auf Versände, Inserate, Plakate und Standaktionen. Und auch bei der Linken ist Klinkenputzen angesagt: In verschiedenen Städten werden diese Woche Post-it-Zettel mit der Aufforderung, Nein zu stimmen, an Briefkästen geklebt. In Bern wird darauf alt Stadtpräsident Alexander Tschäppät zitiert: «Donald Trump würde Ja sagen zur USR III. Darum stimme ich garantiert Nein.»

Zudem setzt die SP erstmals auf einen sogenannten Nachbarschaftsbrief: ein A4-Blatt mit den Nein-Argumenten, das sie via Newsletter, Social Media und Mitgliederzeitschrift verbreitet.

«Die Idee dahinter ist, dass die Leute ihre Nachbarn, Freunde, Verwandten und Bekannten auffordern sollen, an die Urne zu gehen», sagt SP-Sprecher Michael Sorg. «Ein derartiger persönlicher Multiplikatoreffekt wirkt besser als teure, aber unpersönliche Inserate.»

Befürworter und Gegner glauben an den Sieg

Beide Seiten glauben an einen Sieg am 12. Februar. «Die Glaubwürdigkeit der kantonalen Finanzdirektoren und der KMU-Wirtschaft wird sich durchsetzen, deshalb gibt es ein Ja», sagt Bigler.

SP-Mann Sorg hingegen ist sich sicher: «Keiner will höhere Steuern bezahlen, nur damit Konzerne noch mehr Gewinn machen. Die Chancen auf ein Nein sind intakt.»