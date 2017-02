Charmeoffensive des Ösi-Präsidenten in Bern: «Wir gönnen der Schweiz jede WM-Medaille!»

Die Schweiz und Österreich pflegen seit Jahrhunderten eine Freundschaft und gute Beziehungen, sind sich Bundespräsidentin Doris Leuthard und der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen einig.

Die CVP-Bundesrätin erklärte an der gemeinsamen Pressekonferenz die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Van der Bellen hielt dennoch fest: «Unsere Beziehungen sind wolkenfrei.» Für die Schweiz werde interessant sein, was bei den Brexit-Verhandlungen herauskomme.

Neidisch auf Schweizer Innovationen

Fast etwas neidisch sagte er in Richtung Leuthard aber auch: «Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Schweiz in vielen Bereichen erfolgreicher ist». Namentlich nannte er die Innovation. Deshalb besuche er morgen auch die ETH in Zürich.

Van der Bellen kam auch nicht darum herum, unsere Skistars zu erwähnen. «Wir gönnen der Schweiz auch an der Ski-WM jede Medaille.» Die Eidgenossen seien im Medaillenspiegel zwar vorne. «Aber noch ist es nicht vorbei.»