Chloe (7) will einen Job beim Tech-Riesen: Google-Boss schreibt Brief an junge Bewerberin

Chloe (7) will einen Job beim Tech-RiesenGoogle-Boss schreibt Brief an junge Bewerberin

Eine englische Erstklässlerin hat sich bei Google beworben. Chef Sundar Pichai machte ihr in einem Brief Mut.

21.04 Uhr , Aktualisiert vor 55 Minuten 3 Reax

teilen teilen teilen