Dario S. (23) zurück im Aargau: Sölden-Amokfahrer kauft sich frei

Seine Amokfahrt samt Unfall in Sölden (A) ist erst eine Woche her. Trotzdem wurde der Aargauer Dario S.* (23) in Innsbruck wieder aus der U-Haft entlassen. Grund: Er hat eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlt.

