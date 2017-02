Das freut die Bundeskasse: Benzintouristen sind zurück!

Die Flaute im Tanktourismus ist vorbei. Die Benzintouristen kommen wieder zurück. «Der Rückgang im Grenztourismus hat sich im letzten Jahr tatsächlich abgebremst», sagt Daniel Hofer (55), Präsident der Erdölvereinigung.

Das hat Auswirkungen auf die Bundeskasse, wie BLICK vorliegende Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung belegen: 2016 betragen die Einnahmen aus der Mineralölsteuer und dem Treibstoffzuschlag 4,685 Milliarden Franken – 32 Millionen weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Minus von lediglich noch 0,7 Prozent.

Zum Vergleich: 2015 betrug der Rückgang der Steuereinnahmen bei Benzin und Diesel stolze 287 Millionen Franken – ein Minus von fast 6 Prozent im Vorjahresvergleich.

Der Grund: Mit dem Mindestkurs-Aus Mitte Januar 2015 hat sich das Benzin in der Schweiz für ausländische Autofahrer massiv verteuert. Wie zuvor schon Diesel war auch Benzin nun erstmals seit vielen Jahren in Deutschland oder Frankreich günstiger als in der Schweiz. Der Tanktourismus brach ein – und damit auch die Steuereinnahmen.

Teureres Benzin in Deutschland, schwächerer Franken

Die Wende kam im Verlauf des Jahrs 2016: «Wir führen die Erholung beim Tanktourismus auf die relative Verteuerung des Benzins in Deutschland sowie den gegenüber dem Euro schwächeren Franken zurück», sagt Hofer. Eine Auswertung des Automobilclubs ADAC stützt diese Einschätzung. Laut dieser zogen die deutschen Spritpreise seit Herbst wieder an.

Entwarnung gibt die Erdöl-Lobby trotz allem nicht. «Der starke Schweizer Franken wird sich auf unsere Absätze an der Grenze aber noch immer negativ aus», sagt Hofer, der auch Chef der Tankstellen-Kette Migrol ist. «Von einer Erholung auf das Niveau von 2014 kann jedenfalls nicht die Rede sein.»

Ein weiterer Effekt bremste im letzten Jahr den Treibstoffabsatz: Der starke Franken verbilligte Neuwagen in der Schweiz, die in der Regel sparsamer unterwegs sind, sagt Hofer. Auch das drücke die Sprit-Absätze.

Neue Zahlen bestätigen: Der Absatz der wichtigsten Erdölprodukte erreichte 2016 in der Schweiz 10 Millionen Tonnen. Das ist so viel wie im Jahr zuvor. «Es ist mehr Diesel und Flugpetrol, aber weniger Benzin verkauft worden als im Jahr 2015», heisst es bei der Erdölvereinigung zum stagnierenden Absatz.

Für das laufende Jahr bleibt Präsident Hofer vorsichtig: «Wir rechnen nicht mit steigenden, sondern eher mit leicht sinkenden Absätzen im Schweizer Treibstoffmarkt.» Bleibt zu hoffen, dass der Franken nicht stärker wird und die Benzintouristen wieder ausbremst.