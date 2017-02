Das Handy-Jahr 2017 wird der Hammer: Das Duell Android gegen iPhone wird neu lanciert

Das Smartphone-Jahr 2017 startet so richtig am 26. Februar. Am Tag vor der Eröffnung des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona (Spanien) zeigen drei oder vier grosse Marken ihre neuen Flaggschiffe. Bis im Frühsommer werden dann alle Android-Topmodelle bei uns erhältlich sein – und um den Titel des besten und erfolgreichsten Phones kämpfen.

Anfang September, wenn Apple das neue iPhone vorstellt, werden die Karten wohl neu gemischt. Gibts nur ein langweiliges 7s-Update oder – zum Zehn-Jahr-Jubiläum – einen grossen Knaller wie ein runderneuertes iPhone 8? BLICK hat alle Gerüchte und Infos zu den kommenden Top-Geräten zusammengestellt.

Eines vorweg: Der Jahrgang 2017 bringt tolle Smartphones. Bei den technischen Grundlagen und der Verarbeitungsqualität gibt es kaum mehr Unterschiede. Daher müssen die Hersteller auf spezielle Features setzen.

Das Huawei P10 bekommt Boxen von Yamaha und Harman Kardon

HTC U Ultra: Die Nase ganz vorne hat dieses Jahr HTC. Ihr neues Topmodell wurde bereits Anfang Jahr angekündigt und kommt in zwei Wochen ab 749 Franken bei uns auf den Markt. Zwei Spezialitäten hat der 5,7-Zöller. Nämlich ein separates Zwei-Zoll-Display für Benachrichtigungen und die künstliche Intelligenz namens Sense Companion, die sich mit Tipps und Hinweisen automatisch meldet.

Huawei P10: Die Chinesen setzen weiterhin auf die Dual-Cam in Zusammenarbeit mit Leica – in der dritten Generation nochmals verbessert. Gespannt sein darf man auf die neuen Lautsprecher, die mit Yamaha und Harman Kardon entwickelt werden. Auch ein Iris-Scanner soll neu an Bord sein. Es dürfte zwei Varianten des P10 geben: 5,2 Zoll und 5,5 Zoll. Das Plus bekommt einen über die Seiten gezogenen Bildschirm. Die Frage ist, ob die Preise weiter ab knapp 600 Franken relativ günstig bleiben, oder ob Huawei für das Premiumprodukt auch einen dementsprechenden Preis verlangt. Vorgestellt werden die Geräte ziemlich sicher am 26. Februar.

LG G6: Die Koreaner verzichten wohl auf Gadgets und Spezialfeatures wie letztes Jahr – nachdem sich das G5 nicht besonders gut verkauft hat. Stattdessen besteht die Frontseite des 5,7-Zoll-Geräts zu 90 Prozent aus dem Bildschirm. Es gibt also fast keinen Rand mehr. LG soll auf ein Glasgehäuse, drahtloses Laden und die bewährte Doppelkamera setzen und könnte im wasserdichten G6 auf Google Assistant setzen. Gemunkelt wird aber auch, dass ein Prozessor aus dem Vorjahr zum Einsatz kommt. Das wäre für die Fans bei der Premiere direkt vor dem MWC eine Enttäuschung.

Sony Xperia: Obwohl Sony am 27. Februar am MWC neue Modelle vorstellt, ist noch nicht viel darüber durchgesickert. Eventuell kommt ein XZ Premium, also das absolute Topmodell mit 5,5-Zoll-Bildschirm und echter 4K-Auflösung. Eventuell werden auch die anderen Modelle der X-Serie mit neuen 23-Megapixel-Kameras ausgerüstet. Einige Quellen aus Japan berichten von gleich fünf neuen Xperia-Modellen.

Nokia bringt mit dem P1 endlich wieder ein echtes Flaggschiff

Nokia P1: Microsoft hat die Rechte an der Marke planmässig zurückgegeben. Und die Finnen lancieren nun wieder eigene Android-Telefone. Nach einem Einsteigermodell nur für China soll am Mobile World Congress ein echtes Flaggschiff folgen. Mit 5,3-Zoll-Screen, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB Speicher. Dazu eine 22,6-Megapixel-Kamera von Carl Zeiss. Mehr ist über den grossen Unbekannten mit dem populären Markennamen nicht bekannt.

Samsung Galaxy S8: In Barcelona wird Samsung höchstens ein Teaser-Video des neuen Spitzenmodells zeigen. Weltpremiere feiert das Galaxy S8 wohl am 29. März an einem separaten Event in New York. Auffällig ist sicher das Fehlen des Home-Buttons, der in den Touchscreen integriert wird. Die Displays werden so deutlich grösser – aber nicht die Geräte an sich. Das S8 kommt mit 5,8- und 6,2-Zoll-Bildschirmen, die über die Kante gezogen sind. Das zweite grosse Highlight ist der neue Sprachassistent Bixby mit eigenem Knopf auf der Seite des S8. Der soll deutlich komplexere Anweisungen verstehen als Apples Siri oder Google Assistant. Das alles dürfte seinen Preis haben, Experten rechnen mit 800 Franken und mehr.

Und so könnte das iPhone 8 aussehen

iPhone 8: Apple lässt der Konkurrenz wie immer den Vortritt. Allerdings sind im Jubiläumsjahr (zehn Jahre iPhone) die Erwartungen besonders hoch. Statt wie üblich nach dem iPhone 7 im letzten Jahr ein 7s mit Verbesserungen nachzureichen, wird ein wirklich neues Gerät erwartet. Die Fans würden sich über ein randloses Design freuen, bei dem der Home-Button neu ins Display integriert ist. Dazu kommt eine Dual-Cam mit zwei stabilisierten 16-Megapixel-Linsen für alle Modelle. Während diese Ideen durchaus realistisch sind, ist ein iPhone 8 Pro mit 5,8-Zoll-Bildschirm und Stiftbedienung wohl eher Wunschtraum.