Donald hat die dickste Kiste! 10 Staatskarossen der Präsidenten und Könige!

1. Die Langzeit-Staatslimousine – Mercedes 600 Pullmann

Auf ihn konnten sich Herrscher, Despoten, Generäle und gar Päpste einigen. Der 1964 erschienene Mercedes 600 war als Repräsentationslimousine auf der ganzen Welt unterwegs. Bevorzugt als Pullmann mit langem Radstand oder als Landaulet. Denn aus dem offenen Heck des Landaulet konnte man viel besser dem Volk huldigen.

2. Der Elegante – Rolls Royce Silver Cloud II Convertible

Klar, Rolls Royce war schon immer die passende Marke für Herrscher und Könige. Der offene Rolls Royce Silver Cloud II macht aber wirklich einen sehr schlanken Fuss. Genau das richtige Gefährt für das elegante Paar von Welt – wie hier mit Prinz Phillip und seiner Gemahlin, der Queen.

3. Der Einfache – VW Käfer

In den Preislisten wurde der geschlossene Käfer stets als Limousine bezeichnet. Passt. José Mujica Cordano, genannt El Pepe, scherte sich nicht um Konventionen. Der Präsident von Nicaragua (2010 bis 2015), hauptberuflich Blumenzüchter, fuhr als Staatsmann Nummer 1 einfach seinen alten Käfer weiter. War ja schliesslich auch lange Zeit das Auto Nummer 1 – wenigstens was seine Stückzahlen anging.

4. Die Avantgarde-Limousine – Citroën DS

Eigentlich war der Citroën DS, genannt «die Göttin», zu klein für den sehr gross geratenen Präsidenten Charles de Gaulle (1,96 m). Trotzdem fuhr er gerne Citroën, und zwar aus einem einfachen Grund: Die damals ultramoderne hydraulische Federung rettete dem französischen Präsidenten das Leben. Als ein Attentäter bei einem Angriff auf den Präsidenten-DS zwei Reifen zerschoss, konnte die Limousine aufgrund des Höhenausgleichs der Federung dennoch weiterfahren und flüchten.

5. Der Kreml-Porsche – Putins Zukunftsdampfer

Dieses Jahr soll es endlich soweit sein: Bald rollt mit Hilfe des Entwicklungspartners Porsche Vladimir Putins neue Staatslimousine vom Stapel. Der Kortezh soll einen V12-Turbomotor mit bis zu 6,6 Litern Hubraum und bis zu 800 PS unter der Haube haben. Noch was: Laut dem volksnahen Präsidenten Putin soll der Kortezh für jedermann käuflich zu erwerben sein. Also für russische Oligarche und andere kapitalistische Ex-Kommunisten, die das Volk so richtig ausgenommen haben.

6. Das Bad Karma-Cabriolet – Lincoln Continental SS-100-X

Vielleicht hätte US-Präsident John F. Kennedy, der 1963 in einem Lincoln ermordet wurde, ein anderes Fahrzeug als Präsidenten-Limousine wählen sollen. Denn schon der Namensgeber der US-Nobelmarke, Abraham Lincoln, wurde 1865 von einem Attentäter ermordet. Übrigens im Ford-Theater ... Und Ford ist der Mutterkonzern von..., na von Lincoln natürlich!

7. Der Open Tourer des letzten Kaisers

«Ich halte das Automobil für eine vorübergehende Erscheinung. Ich setze weiterhin auf das Pferd», soll Wilhelm II, der letzte deutsche Kaiser zur Jahrhundertwende, einst gesagt haben. Später liess er sich dann aber doch gerne im Mercedes Simplex 17/22PS von 1904 chauffieren.

8. Die Kopie aus Asien – Honqui CA72

Es mag ein Klischee sein, aber in diesem Fall trifft es zu. Als erste Repräsentationslimousine für die kommunistischen Führungskräfte kopierten die Chinesen 1958 schamlos beim amerikanischen Autobauer Chrysler. Der grosse Mao selbst hatte den Bau angeordnet. Er wollte bei internationalen Kongressen nicht mehr mit einer Limousine aus russischer Produktion vorfahren. Dann lieber eine Kopie vom verhassten Klassenfeind USA.

9. Der Name des Autos – Mercedes 300 «Adenauer»

Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, schwor auf Mercedes als Dienstwagen. Den Mercedes 300 nutzte er so intensiv, dass dieser den Spitznamen «Adenauer» erhielt. Auch BMW baute für Adenauer eine Repräsentationslimousine. Nach einer Probefahrt kehrte der kleingewachsene grosse Staatsmann mit Hut jedoch zu seinem «Adenauer» zurück.

10. Das Biest – Donalds Cadillac

Selten hat der Name einer Staatskarosse so gut zu einem Präsidenten gepasst. Trotz mehr als 600 PS – mit Lachgas-Einspritzung sollen kurzfristig gar 1000 PS zur Verfügung stehen – wird das fast sieben Meter lange Cadillac-Monstrum kaum schneller als 100 km/h. Kein Wunder, bei einem Gewicht von über sechs Tonnen! Übrigens soll Trump bald eine neue Staatslimousine erhalten. Noch grösser, sicherer und schwerer. Und ohne den Stallgeruch seines Vorgängers.