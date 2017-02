Drei Einbrecher unterwegs in Walterswil SO: Frau Aebischer hat sie erwischt!

Margrit Aebischer (64) steht im Badezimmer, als es an der Tür ihres Mieteinfamilienhauses in Walterswil SO klingelt. Es ist Samstagmorgen, zehn Uhr. «Ich habe mich gefragt, wer das ist», sagt die Rentnerin zu BLICK. «Meinen Freund hatte ich erst 30 Minuten später erwartet.»

Aebischer zieht sich den Morgenmantel über, schaut hinter dem Vorhang durchs Küchenfenster. «Ich sah einen Mann, der mit einer Kanne zurück zu einem grauen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen lief.» Die Motorhaube des Wagens ist geöffnet, ein zweiter Mann steht daneben. «Ich dachte, die haben eine Panne und wollten bei mir Wasser holen.»

Sie kamen am helllichten Tag!

Margrit Aebischer blickt zum Nachbarhaus. Dass dort ein dritter Mann steht, macht sie stutzig. «Das war komisch, denn einer der beiden Männer vom Auto ging auch zu ihm hin.»

Hinter dem Haus sehen sich die Männer die Fenster an. «Plötzlich hob einer einen Stein auf und schlug eine Scheibe ein», erzählt die Rentnerin. «Ich fing an, zu zittern.» Einer der Männer stellt sich auf den kleinen Brunnen vor dem Fenster und klettert ins Haus. Margrit Aebischer wird Zeugin eines Einbruchs. Am helllichten Tag.

Die 64-Jährige zögert nicht. Sofort ruft sie die Polizei an. Währenddessen steigt auch der zweite Einbrecher ins Haus, der dritte bleibt beim Auto. Aebischer schaut dem Treiben hinter dem Küchenvorhang zu: «Mein Puls ging ziemlich schnell.»

Zwei Kantonspolizeien vor Ort

Rasch sind mehrere Polizeipatrouillen aus Solothurn und dem Aargau da. Die Beamten nehmen den Mann beim Auto fest und erwischen die zwei Einbrecher im Haus in flagranti. Alle drei sind Rumänen (27, 32 und 36).

«Wir waren am Morgen nur kurz weg», sagt das Paar, das im Haus wohnt. Es zeigt BLICK die Unordnung, die die Einbrecher anrichteten. «Wir sind Margrit sehr dankbar, dass sie so gut reagiert hat.»

Auch Margrit Aebischer kann wieder lachen. Aber: «Wenn ich daran denke, dass die Einbrecher zuerst bei mir geklingelt haben, dann bin ich froh, dass ich nicht geöffnet habe. Wer weiss, was dann passiert wäre.»