Ein paar Jährchen muss er zwar noch warten: Gates wird der erste Billionär der Welt

Dieser Mann hat schon längst keine finanziellen Sorgen mehr. Im Gegenteil: Microsoft-Gründer Bill Gates (61) ist auf bestem Weg, der erste Billionär der Welt zu werden. Für Normalverdiener: Eine Billion hat zwölf Nullen, das entspricht 1000 Milliarden.

Heute besitzt Gates 90 Milliarden

Laut einer Studie der britischen Hilfsorganisation Oxfam könnte es in 25 Jahren so weit sein. Gates wäre dann 86 Jahre alt. Sein Vermögen wächst rasant an. 2006, als Gates Microsoft verkaufte, waren es noch 50 Milliarden Dollar.

Sein Kontostand kratzte schnell an der 75-Milliarden-Grenze. Und das obwohl Gates viel Geld für wohltätige Zwecke und diverse Stiftungen einsetzte. Im Sommer 2016 war Gates dann schon satte 90 Milliarden schwer.

11 Prozent mehr pro Jahr

Laut der Oxfam-Studie wächst sein Vermögen pro Jahr um elf Prozent. Wenn das so weitergeht, knackt Gates als erster Mensch die Billionenmarke. Die Autoren der Studie bringen es auf den Punkt: «Wenn du einmal reich bist, muss du dich sehr anstrengen, nicht noch viel reicher zu werden.» (pbe)