Einbruch in Schulhaus: Polizeihund schnappt Teenie-Einbrecher

Fünf junge Männer sind am Samstagabend in ein Schulhaus in Embrach eingebrochen. Polizeihund «Claus vom Ankenrütt» half bei ihrer Verhaftung tatkräftig mit.

16.43 Uhr , Aktualisiert vor 33 Minuten 0 Reax

