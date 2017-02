Neues aus Absurdistan: Eine allerletzte Pirouette um halb fünf

Eisige Stimmung in Aarau. Für 20 Millionen Franken wurde die dortige Kunsteisbahn renoviert. Nun darf sie nur bis 16.30 Uhr geöffnet sein. Das Problem: Die Stadt Aarau und der Generalunternehmer Priora gaben im ersten Baugesuch als Betriebsschluss fälschlicherweise 16.30 Uhr an – die Zeit für den öffentlichen Eislauf. Ursprünglich angedachte Schliesszeit: 23.30 Uhr. Bürger rebellierten gegen eine nachträgliche Änderung: Rund 100 Einsprachen gingen gegen die verlängerten Öffnungszeiten ein, schreibt die «Aargauer Zeitung». Nach einem Hin und Her zwischen Gemeinde, Einsprechern und der Eisbahn traf das Kantonale Baudepartement gestern eine folgenschwere Entscheidung: Die Keba muss ab heute um 16.30 Uhr schliessen – drei Monate nach der Eröffnung. Hockey- und Eiskunstlaufvereine können nun nicht mehr trainieren.