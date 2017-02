Eine Milliarde für Kampfjets und Munition: Die Frauen bremsen Parmelin aus

990 Millionen Franken möchte Guy Parmelin (SVP), der Chef des Verteidigungsdepartements, in diesem Jahr in seine Armee investieren. Doch vorderhand bleibt es beim Wunsch.

Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) und Bundespräsidentin Doris Leuthard (CVP) wehrten sich mit Mitberichten gegen die Einkaufsliste des Waadtländers, berichtet der «Tages-Anzeiger».

Selbst Parteikollege Maurer kritisiert Parmelin

Demnach kritisieren die beiden Frauen den neuen «Kampfbomber». Parmelin will die 30 verbliebenen F/A-18-Jets für 490 Millionen Franken so nachrüsten, dass sie länger eingesetzt werden können. Einen Teil der Flieger will er gleichzeitig so aufmotzen, dass sie künftig auch Lenkbomben einsetzen können.

So würde die Luftwaffe die Erdkampffähigkeit zurückgewinnen, die ihr vor über 20 Jahren abhanden gekommen ist. Vor allem Leuthard machte gemäss dem Bericht geltend, dass dieser Doktrinwechsel grundsätzlich diskutiert werden müsse.

Sommaruga soll sich geärgert haben, dass Parmelin zu wenig in die Cybersicherheit investieren will. Umstritten waren gemäss «Tages-Anzeiger» auch grössere Käufe von Munition für Maschinen- und Sturmgewehre.

Neben den Frauen hat auch Parmelins Parteikollege Ueli Maurer per Mitbericht interveniert. Die VBS-Fachleute hätten mit falschen Wechselkursen gerechnet, soll der Finanzminister moniert haben. (vuc)