Ems-Aktienkurs explodiert: Der Martullo-Blocher-Express ist nicht zu stoppen

Der Martullo-Blocher-Express ist nicht zu stoppen: 6,3 Prozent gewinnt die Aktie der Ems-Chemie – allein am heutigen Tag. Kostete das Ems-Papier gestern noch 525 Franken, sind es heute 33 Franken mehr. 558 Franken. So teuer war das Unternehmen noch nie (BLICK berichtete).

Als Blocher-Tochter Magdalena Martullo (47) vor 15 Jahren ins Unternehmen eintrat, kostet die Ems-Aktie lediglich 136 Franken. Heute sind es mehr als viermal so viel.

Unternehmerin und Neu-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (SVP) ist im Hoch: Die Chefin der Ems-Chemie legte heute glänzende Zahlen vor. Einen Umsatz von zwei Milliarden Franken, einen Gewinn von 456 Millionen Franken (+19 Prozent!). Die Zahl der Mitarbeiter stieg im letzten Jahr um 42 auf 2897 Angestellte.

Martullo-Blochers Zückerli für die Aktionäre: die ordentliche Dividende steigt um zwei auf 13 Franken. Hinzu kommt eine Sonderdividende von vier Franken. Das macht 17 Franken pro Aktie.

Auch Läckerli-Bäckerin Miriam profitiert

Martullo-Blocher trat 2001 in die Ems-Chemie ein. 2004 übernahm sie die Führung, nachdem ihr Vater Christoph (76) in den Bundesrat gewählt wurde und seine Beteiligung an die vier Kinder verkaufte. Magdalena ist über ihre Beteiligungen an der Emesta Holding heute, zusammen mit ihrer Schwester Rahel Blocher (41), Mehrheitsaktionärin der Ems-Chemie.

Auch die jüngere Schwester der Chefin, Miriam Blocher (40) profitiert vom Erfolg. Für die Ehefrau von Möbel-Pfister-Chef Matthias Baumann (42) gibts heute ein Extraläckerli: Die Inhaberin der Firma Läckerli Huus besitzt 2,079 Millionen Aktien. Gestern waren diese noch 1,091 Milliarden Franken Wert. Heute sind es 1,160 Milliarden Franken.

Ein satter Zuwachs von 69 Millionen Franken an nur einem Tag. Nicht einberechnet ist der Dividenden-Zustupf für die Bäckerin in der Höhe von 35 Millionen Franken.

Für das Jahr 2017 erwartet die Ems-Chefin einen Umsatz und einen Gewinn (EBIT) leicht über Vorjahr. Der Martullo-Blocher-Express rollt weiter.