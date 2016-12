Er hält bis Ostern: Jetzt kommt der Super-Christbaum

Wie dekoriere ich meinen Weihnachtsbaum?

Jedes Jahr die gleiche Frage: Sollen wir den alten Schmuck aus dem Keller holen oder doch neuen kaufen? BLICK-Stil-Expertin Ana Maria Haldimann rät zu einem Mix. «Wenn man sich in den Geschäften umschaut, so wird davon ausgegangen, dass wir Konsumenten einen Grundstock an Kugeln, Sternen und Kerzen haben, den wir immer wieder gerne am Baum sehen. Dementsprechend liegt das Schwergewicht in den Regalen bei ergänzenden Elementen.»

Diese Weihnachten wird wieder auf klassisch gesetzt: Dekoriert wird der Baum in Rot, Grün und Gold. Farben, die eine mystische Stimmung ins Wohnzimmer zaubern. Rot und Gold stehen für Wärme und Harmonie. Und davon kann man über die Festtage kaum genug bekommen. Vorsicht hingegen ist bei Grün geboten, da sich Kugeln in diesem Ton nicht allzu sehr vom Christbaum abzuheben können. «Richtig kombiniert setzen sie jedoch einen pfiffigen Akzent», meint Ana Maria Haldimann.

Auf ihrem Rundgang durch die vorweihnächtlich herausgeputzten Warenhäuser ist die BLICK-Stil-Expertin aber auch dem einen oder anderen ungewöhnlichen Schmuckstück begegnet. «iPhone, Rüebli oder einen Hummer an den Baum zu hängen ist vermutlich aber eher etwas für verspielte Gemüter, die Lust auf etwas ganz anderes haben.» Von zu viel Schmuck am Baum rät sie indessen ab, «über­behängte Bäume wirken schnell unruhig und schlucken das Kerzenlicht». Und wer es besonders stimmungsvoll mag, der tut gut daran, die Lichterketten nicht an den Ast­enden aufzuhängen, sondern weiter innen um den Stamm zu wickeln. So entsteht ein weiches, festliches Licht.