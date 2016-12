Er rauchte und trank, bis sie ihn fesseln mussten: Schweizer (31) pöbelt auf US-Flug

Der Flug UA 53 der United Airlines von Zürich nach Washington war am Samstag äusserst unruhig. Nicht wegen Turbulenzen in der Luft, sondern wegen des Schweizers Martin S.* an Bord.

Einem Bericht des US-Nachrichtenportals «Wtop» zufolge hatte sich der 31-Jährige aus Wädenswil ZH zuerst in der Toilette eingeschlossen und eine Zigarette geraucht. Als er sich wieder zu seinem Sitzplatz begab, bemerkten Fluggäste, dass er schwankte und blutunterlaufene Augen hatte. Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die auch BLICK vorliegen.

Dann sahen die Flugbegleiter, dass er aus einer Flasche Schnaps trank, die er zuvor im Duty-Free-Shop gekauft hatte. Die Flugbegleiter nahmen ihm die Flasche weg. Doch Martin S. öffnete einfach eine Dose Bier, die er ebenfalls mitgebracht hatte.

Auch das Bier nahmen ihm die Flugbegleiter weg und verstauten es im hinteren Teil des Flugzeugs. Später versuchte Martin S., seinen Alkohol zurückzuergattern.

Air-Marshalls griffen ein

Dabei griff er Flugbegleiter Melvin S.* an: Er packte den Mann am Hals und zerrte ihn nach hinten. Doch zum Glück waren Air-Marshalls an Bord. Sie legten dem Schweizer Handschellen an, brachten ihn zurück zu seinem Sitz und klebten seinen Sicherheitsgurt zu.

Doch Martin S. beruhigte sich immer noch nicht. Er schaffte es, sich vom Gurt zu befreien, und pöbelte weiter. Air Marshall David K. musste ihn sogar um die Brust am Sitz festbinden, damit der Schweizer nicht noch mehr Schaden anrichtete. Die Schnalle des Gurtes fixierte David K. schliesslich mit Klebeband.

Lebenslanges Flugverbot

In den USA musste sich Martin S. sogleich vor einem Gericht verantworten. Er bekannte sich eines tätlichen Angriffs schuldig. Die Fluggesellschaft United Airlines hat ihm ein lebenslanges Flugverbot erteilt.

Die Eltern von Martin S. erfuhren aus den Medien von den Eskapaden ihres Sohnes. «Wir haben noch nichts von ihm gehört», sagt der Vater zu BLICK. Sie wüssten auch nicht, wo sich ihr Sohn im Moment aufhalte. (vac)

* Name der Redaktion bekannt