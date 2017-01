Erstes Isis-Urteil in Deutschland: Teenie-Islamistin Safia S. (16) muss ins Gefängnis

Die 16-jährige Safia S. ist als erste IS-Sympathisantin wegen einer Terrorattacke in Deutschland zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Dies berichtet «tagesschau.de». Im Februar 2016 verübte die damals 15-Jährige einen Messerangriff auf einen Polizisten in Hannover.

Die Tat war aus Sicht der Anklage eine Märtyreroperation für den IS, schreibt die «Süddeutsche Zeitung». Ermittler werten den Angriff als die erste von der Terrorgruppe in Deutschland in Auftrag gegebene Tat. Beim Prozess räumte Safia die Attacke ein und entschuldigte sich aus der Untersuchungshaft bei dem Polizisten.

Der Prozess am Oberlandesgericht Celle fand wegen des jungen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (pma)