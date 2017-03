Gerüchte kündigten es bereits an: LeShop.ch liefert die Einkäufe künftig direkt in den Kofferraum (BLICK berichtete). Dies bestätigt die Migros-Tochter heute in einer Mitteilung ganz offiziell.

Die Technik dahinter heisst In-Car-Delivery, ein System des schwedischen Autoherstellers Volvo. Und so funktioniert es: Wer einen aktuellen Volvo hat, kann sich für den Dienst registrieren. Beim Bestellen der Ware wählt der Kunde dann das Auto als Lieferort an. Der Paketpöstler lokalisiert das Fahrzeug über GPS und öffnet den Kofferraum mit einem digitalen Schlüssel.

«Berufstätige Mütter oder Väter haben alles schon dabei, wenn sie abends ins Auto steigen. Ohne Tragen und Extrafahrten», sagt LeShop-Chef Dominique Locher. Natalie Robyn von Volvo Car Schweiz ergänzt: «Unsere vernetzte Fahrzeugtechnologie macht Online-Einkaufen noch einfacher und komfortabler.»

Flexiblere Paketzustellung

Die Ware wird durch den Partner Post in den Kofferraum geliefert. «Die Kunden möchten immer stärker selber bestimmen, wo und wann sie ihre Lieferung erhalten», sagt Dieter Bambauer, Leiter von Post Logistics.

Die Post hat darum die Paketzustellung flexibilisiert, der Kunde kann das Päckli neu auch am Abend oder am Samstag entgegennehmen. «Die Zustellung ins Auto ergänzt diese Dienstleistung in idealer Weise», so Bambauer.

Volvo hat das System bereist 2015 in Schweden lanciert. Die Schweiz ist das erste Land ausserhalb Skandinaviens, in dem der Dienst angeboten wird. (bam)