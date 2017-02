Erstmals seit elf Jahren gibts einen Aufschwung: Skilager legen wieder zu

Die Hoffnung der Ski-Nation ruht auf schwachen Schultern – denen der Kinder. Dabei hat der Schweizer Nachwuchs immer weniger Gespür für Schnee.

Zum einen, weil in immer mehr Familien die Begeisterung für den Wintersport fehlt. Zum anderen, weil viele Lehrer das traditionelle Skilager zu teuer und zu mühsam finden. So schwächelten die Schweizer Skilager seit Jahren. 2014 gab es 14 Prozent weniger J+S-Schneesportlager als 2005. In der letzten Saison jedoch kam die Trendwende: Erstmals seit elf Jahren stieg die Zahl wieder an – von 2234 auf 2307.

Doppelt so viele im Skilager

Auch die Schneesportinitiative, die jungen Schweizern den Wintersport nahebringen will, verzeichnet «einen Aufschwung in die richtige Richtung», wie Präsidentin Tanja Frieden (41) erklärt. Über die Initiativ-Plattform «GoSnow» gelangten in der vergangenen Saison 3000 Kinder und damit mehr als doppelt so viele in Skilager wie noch 2014/15, wie die Boardercross-Olympiasiegerin meldet.

Und doch hat es noch viel Luft nach oben: Gemäss einer Bundesstudie sind Schweizer Skifahrer im Schnitt 42 Jahre alt.