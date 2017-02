Für manche klingt es wie ein Traum, andere schütteln den Kopf. Finnland plant bis zum Jahr 2040, rauchfrei zu sein. Um das durchzusetzen, starten die Skandinavier eine radikale Kampagne. Wer sich eine Zigarette anstecken möchte, muss mit höheren Preisen und mehr Verboten rechnen, berichtet die «BILD».

Schon jetzt herrscht ein striktes Regime in Finnland. In Restaurants, Cafés, an Stränden und öffentlichen Plätzen ist das Rauchen strengstens verboten. Auch in Autos darf nicht geraucht werden, wenn Kinder unter 15 Jahren mitfahren. Dies gilt ebenfalls für E-Zigaretten und Nikotin-Inhalatoren.

Keine Schoko-Zigarette mehr

Doch die Regierung plant weitere Regelungen, um den blauen Dunst zu reduzieren. So sollen Läden eine Lizenz erwerben müssen, um Tabakwaren verkaufen zu können. Auch die Gebühren für den Kauf von Zigaretten und anderen Rauchwaren sollen weiter erhöht werden.

Um den nationalen Rauchstopp zu unterstützen, gehen die Behörden auch auf die elektronische Variante los: Die immer beliebter werdenden E-Zigaretten locken Jugendliche mit Geschmacksrichtungen wie Schokolade oder Kirsche. Damit soll jetzt Schluss sein.

Auch Süssigkeiten, die aussehen wie Tabakprodukte, kommen auf den Index. Zudem werden die Strafen für den illegalen Verkauf von Tabakwaren an Minderjährige angehoben.

Wie sieht es in der Schweiz aus?

Auch in der Schweiz gibt es zahlreiche Nichtraucher-Gesetze. Seit 2005 ist es zum Beispiel verboten, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu rauchen. An öffentlich zugänglichen und geschlossenen Räumen darf ebenso nicht geraucht werden. Nur in separaten Raucherbereichen, im Freien oder eben zu Hause darf hemmungslos gequalmt werden.

In Sachen Jugendschutz sind sich die Kantone aber uneins. Manche erlauben das Rauchen bereits ab 16 Jahren, andere erst ab 18. In den Kantonen Appenzell-Innerrhoden, Genf, Obwalden und Schwyz gibt es aber bislang gar kein Mindestalter für den Kauf von Tabakwaren.

Laut Angaben der Initiative «Sucht Schweiz» raucht jeder Vierte in der Schweiz. Die Zahlen gehen aber langsam zurück. Immer mehr wollen mit dem lästigen Qualmen aufhören. Finnland könnte in Europa Vorreiter werden, sollte das Land tatsächlich rauchfrei sein. (jmh)