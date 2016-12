Von der Kunsteisbahn auf dem Bundesplatz war am Stephanstag eine Eislaufhilfe entführt worden (BLICK berichtete). Nun geben die Veranstalter Entwarnung: Die Robben-Familie ist wieder vollzählig!

Entführer nutzten den grossen Andrang

«Am späten Donnerstagabend war die Robbe plötzlich wieder da», so Mario Imhof zu BLICK. «Der Einsatz von Sicherheitsdirektor Reto Nause hat sich gelohnt», freut er sich. Der CVP-Politiker hatte auf Facebook eine Video-Botschaft veröffentlicht, in der er um Mithilfe bei der Suche nach der verschwundenen Plastikfigur gebeten hatte.

Wie Imhof sagt, hätten die Entführer das Tier im Schutz der Anonymität zurückgebracht. Im Schutz der Masse war die Robbe am Stephanstag auch entführt worden, irgendwann am späteren Abend, als die Eisbahn besonders gut besucht war. Augenzeugen hatten das Plastiktier allerdings noch in der späteren Nacht in der Altstadt gesichtet.

Taufe kann stattfinden

Imhof geht daher davon aus, dass die Entführer wohl schon das eine oder andere Glas Wein getrunken hätten und am nächsten Morgen ob ihrer Missetat peinlich berührt gewesen seien. «Das versprochene Finderlohn-Fondue müssen wir nun niemandem zahlen.»

Immerhin: Der Taufe der Tiere steht nichts mehr Weg. Jede der zwölf orangefarbenen Robben erhält Mitte Januar feierlich einen Namen, der im Rahmen eines Kinder-Wettbewerbs vergeben wird.