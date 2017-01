Fährste quer, siehste mehr! 15 Leute, die das Driften drauf haben

1. Shelby Cobra – Trockenübung

Was tun, wenn es draussen stürmt und schneit und der wertvolle Klassiker nicht nass werden darf? Einfach kurz das Schlafzimmer ausräumen und eine flotte Spur aufs Parkett legen.

2. Audi S1 Sport Quattro - Quer und schnell

Auch wenn das Driften einen saumässigen Spass macht, so macht man es eher langsam. Aber nicht bei den alten Rallye-Hasen der legendären Gruppe B in den achtziger Jahren. Der allradgetriebene Audi S1 Sport Quattro in Rallye-Ausführung ist ein Musterexemplar für einen schneidigen Powerslide auf der Wertungsprüfung.

3. BMW M3 – Erst gurten, dann driften

Eigentlich hat der junge Mann alles, was man für einen gepflegten Drift braucht. Einen 300 PS starken BMW M3 mit Heckantrieb und einen schweren Gasfuss. Nur blöd, wenn man dabei aus dem Auto fällt.

4. Nissan 350Z – Drift als exakte Wissenschaft

Was hat wohl länger gedauert? Die Laubsägearbeit der Sperrholzplatte – oder bis der Pilot das erste mal so genau durch die ausgesägte Form hindurch gedriftet ist?

5. Auto? Wo ist hier ein Auto?

Doch, doch, die junge, etwas ängstlich wirkende Dame sitzt in einem Rennwagen auf dem Beifahrersitz und trotzt den Fliehkräften. Zumindest fast alles an ihr.

6. Expeditionsfahrzeug – Drift trotz Leistungsmangel

Was macht der schlaue LKW-Fahrer, wenn er trotz des Leistungsgewichts einer Wanderdüne Drift-Spass haben will? Na klar, er sucht sich einen frisch eingeschneiten Hang mit ausreichend Schräglage.

7. Ultracooler Nachwuchs im Mini-Ferrari

Wer behauptet denn, Mädels können nicht Autofahren, geschweige denn einen satten Drift auf den Gehsteig legen? Die kleine Nachwuchspilotin machts vor – und sieht dabei erst noch ultracool aus.

8. Opel Ascona B – An mir kommt keiner vorbei

Mit einem gezielten Parkdrift einfach mal die Wertungsprüfung der Rallye blockieren und schon gewinnt man. Ganz einfach! Oder war dieses spektakuläre Fahrmanöver vielleicht gar nicht so geplant?

9. VW Passat – Eingebauter Kreisverkehr

«Kommste mit, wir gehen im Schnee driften?» «Mensch, unsere beiden VW Passat haben doch Frontantrieb. Aber warte mal, ich habe da eine Idee». Ob die Idee so gut war? Seht selbst.

10. Toyota Corolla GT – Schau zu und lerne

Das scheint der Papa zu seinem Sohnemann gesagt zu haben, bevor er ihn im Driftmobil festzurrte. Zum Lernen ist der kleine Lord Helmi aber wohl noch zu aufgeregt.

11. Schützenpanzer – Mein liebes Kanonenrohr

Major: «Das wollen sie einen korrekt ausgeführten Drift nennen? Der Schräglagenwinkel war zu gering und ihr Rohr haben sie auch nicht gerade gehalten. Zur Strafe driften sie die Kurve jetzt hundertmal. Und kommen sie mir nicht mit abgefahrenen Ketten daher.»

12. Bugatti Veyron – Auch ohne Einschlag kostspielig

Gib Gummi! Hoffentlich weiss der solvente Quertreiber auch, dass ein Reifenwechsel bei dem 1001 PS starken Supersportler aus Molsheim soviel kostet, wie ein gut ausgestatteter VW Golf.

13. Brummi im Drift

Die Ladung ist endlich abgeliefert, aber das Fernfahrer-Schnitzel liegt etwas schwer im Bauch. Machen wir doch einfach einen Verdauungs-Drift. Junge, Junge, da muss der Kreisel aber gross genug sein.

14. Nissan GT-R – Massarbeit in Kopfhöhe

Jeden Millimeter der Strecke ausnutzen! Das scheint der Pilot des Drift-Nissan zu beherzigen. Der Drift-Fan, der etwas zu nah an der Begrenzung steht, entschliesst sich kurzfristig, die Gratis-Rasur durch den messerscharfen Heckspoiler nicht anzunehmen.

15. Nissan Transporter – Irgendwie nicht zu Ende gedacht

Fahrerisch ist der Drift des Transporter-Kollegen ja beeindruckend. Aber wie soll der Staplerfahrer die Kartons im Laderaum absetzen? Vielleicht war der Kurier aber auch schon auf dem Weg in den Feierabend?