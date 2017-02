Ein Lastwagenchauffeur (50) baute heute Morgen im bündnerischen Tamins einen spektakulären Selbstunfall: Mit seinem Fahrzeug fuhr er mit teilweise ausgefahrenem Kran durch eine Unterführung. Er hatte sich offenbar massiv verkalkuliert: Er blieb hängen. Der Chauffeur wurde mittelschwer verletzt.

Der Unfall geschah gegen 9.50 Uhr auf der Taminserstrasse in Richtung Reichenau. In der Unterführung der Oberalpstrasse geschah das Malheur: Der Lastwagen kam in misslicher Lage zum Stillstand.

Die Feuerwehren Flims und Chur befreiten den verletzten Lenker aus über zwei Metern Höhe mit einem Hubretter. Der Lenker wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht, schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

Am Lastwagen entstand Totalschaden, der Strassenkörper der Unterführung wurde nur leicht beschädigt. Während der Bergungsarbeiten musste die Taminserstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden. (kra)