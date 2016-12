Falscher Alarm: Spielzeug sorgt für Evakuierung von Trump Tower

Donald Trumps Hochhaus Trump Tower in New York ist am Dienstag teilweise geräumt worden. Zuvor war ein herrenloses Gepäckstück entdeckt worden, wie New Yorker Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

04.30 Uhr , Aktualisiert vor 2 Minuten 2 Reax

