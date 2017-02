Für Werbevideo missbraucht? Stadtpolizisten in Hanf-Falle

Seit dem 20. Januar hat Cannas Best an der Brauerstrasse in Zürich geöffnet. Zu kaufen gibt es im Laden verschiedene Cannabidiol-Produkte. Cannabidiol (CBD) ist ein Cannabinoid, wird aus Hanf gewonnen, ist kaum psychoaktiv – und legal.

Nun zeigt ein Facebook-Video, das viral ging, überraschenden Besuch bei Cannas Best: Drei Zürcher Stadtpolizisten stehen in voller Montur im Laden und begutachten die verschiedenen Produkte interessiert.

Spontan eingeladen

«Die Polizisten standen draussen vor dem Schaufenster des Ladens und wir haben sie spontan eingeladen, einen Blick hineinzuwerfen», erklärt Muri Dinc (30), Teilinhaber des Geschäfts. «Sie waren begeistert!»

Knapp 10’000 Personen haben sich das Video mittlerweile angeschaut. «Ich hätte nie gedacht, dass das so hohe Wellen schlagen wird», sagt Dinc. Und der Laden laufe immer besser. «Das Video war ziemlich gute Werbung!» Viele Besucher seien nur deswegen gekommen – zum Teil sogar von weit her.

«Überhaupt nicht in Ordnung»

Der Stadtpolizei Zürich bereitet das Video hingegen weniger Freude. «Die Polizisten machen nichts Verbotenes. Sie wurden eingeladen, um etwas anzuschauen», erklärt Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich, Marco Cortesi. Ärgerlich sei vor allem der eingeblendete Text «Schweizer Polizei am Einkaufen», meint er: «Der Schriftzug ist überhaupt nicht in Ordnung und vermittelt ein falsches Bild.»

Die Polizisten seien in dieser Hinsicht missbraucht worden. «Die Szene ist illegal entstanden, deshalb können die betroffenen Polizisten rechtliche Schritte einleiten», sagt Cortesi weiter. (vac)