Giezendanner war bei Kontrollen selber dabei. Und er traute seinen Augen nicht: Bei ausländischen Lastwagen ist regelmässig die Abgasreinigung ausgeschaltet. Dadurch sparen die Betreiber rund 2000 Franken im Jahr. Doch der Ausstoss an giftigen Stickoxiden ist fünfmal höher als erlaubt.

Für Giezendanner ein Skandal. «Ich weiss, dass man mir nun wieder vorwirft, ich rede wie ein Grüner», sagt der SVP-Nationalrat zu BLICK. «Aber jeder Unternehmer hat eine Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft.»

Mehr Kontrollen am Zoll

Der Transportunternehmer fordert eine Verschärfung der Kontrollen. Am Zoll müsse geprüft werden, ob die Abgasreinigung manipuliert sei. «Man muss den Brüdern das Handwerk legen», so Giezendanner. Schon heute will er seine Forderung beim Bundesamt für Strassen (Astra) anbringen.

Stolz ist er darauf, dass zumindest bis jetzt kein Schweizer Transportunternehmer wegen Manipulation aufgeflogen ist. «Der Betrug ist eine unzulässige Wettbewerbsverzerrung», sagt Giezendanner.

Den Abgas-Bschiss bei Lastwagen deckte das ZDF vor zwei Wochen auf. Auch der «Kassensturz» und die «Neue Zürcher Zeitung» berichteten darüber. Laut NZZ wurden in Zug und im Schwerverkehrszentrum Erstfeld UR bei Kontrollen manipulierte Lastwagen entdeckt.

Hohe Bussen

Bislang konzentrierte sich der Diesel-Bschiss auf Personenwagen. VW hatte den Katalysator bei Dieselmotoren so manipuliert, dass dieser nur bei Fahrzeugkontrollen richtig funktionierte, ansonsten die Schadstoffe aber ungereinigt auspustete. Lastwagen galten hingegen als sauber, weil deren Abgase durch den Harnstoff Adblue gereinigt werden.

Das System lässt sich aber relativ einfach ausser Betrieb setzen. Die Betreiber bauen laut NZZ einen sogenannten Emulator ein, der die Sicherheitssperren des Bordcomputers ausser Kraft setzt. So sind die Lastwagen ohne Adblue unterwegs.

Für Giezendanner ist die Manipulation auch betriebswirtschaftlich hoch riskant: «Man spart 2000 Franken pro Jahr. Aber allein die Busse beträgt 1800 Franken.»