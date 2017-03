Grippe und Erkältung: Wie lange ist man ansteckend?

Die Schuldigen für eine Erkältung oder eine Grippe sind schnell gefunden. Es ist nicht die Kälte die die Krankheiten auslöst, sondern es sind Viren. Einmal angesteckt, vermehren sich diese im Körper und verursachen die krankheitstypischen Symptome. Die Viren werden per Tröpfcheninfektion übertragen. Das heisst sie werden mittels Husten, Niesen oder Nase-Putzen an die Umgebung abgegeben und kontaminieren so beispielsweise Oberflächen mit denen andere Menschen wiederrum in Kontakt kommen. Die Tröpfchen können aber auch an einer Hand haften bleiben und somit beim Händedruck übertragen werden.

Ansteckend so lange Symptome vorhanden sind

Am ansteckendsten scheint dabei die Zeit in den ersten Tagen nach Einsetzen der Symptome zu sein. Davor ist die Ansteckungsgefahr zwar ebenfalls vorhanden, ist aber deutlich geringer. Wenn die Symptome zurückgehen, verringert sich auch das Risiko, die Krankheit zu verbreiten. Eine Erkältung, auch grippaler Infekt genannt, dauert in der Regel etwa sieben bis neun Tage. Betroffene sollten davon ausgehen, dass sie in dieser Zeitspanne noch Viren ansteckend sind.

Der grosse Unterschied zwischen der Erkältung und der echten Grippe äussert sich in den Symptomen. Grippesymptome sind meist schwerer, kommen rasch und betreffen den ganzen Körper. Bei der Erkältung hingegen sind typischerweise nur die oberen Atemwege betroffen. Genau wie bei der Erkältung ist es bei der Grippe möglich, Viren während der ganzen Zeit zu verbreiten, in der sich Symptome zeigen. Dieser Zeitraum beträgt durchschnittlich 7 bis 14 Tage. (aponet)