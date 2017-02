Hat Ihre Generation Ausländer integriert?

Lieber Herr Ramspeck, nach dem Abstimmungssonntag von letzter Woche habe ich mal über meinen Migrationshintergrund nachgedacht und mich erinnert, wie meine Mutter mir erzählte, in der Schule als «Tschingge-Meitli» beschimpft worden zu sein. Was einst Schimpfwort war, ist heute ein Label. Als ich später zur Schule ging, waren es die «Jugos», ein weiterer Begriff, an dem sich der negative Unterton abgeschält hat. Welche Integrationserfolge hat Ihre Generation zu verzeichnen?

15.29 Uhr , Aktualisiert 15.31 Uhr 4 Reax

