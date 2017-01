Hautsache: «In Zürich geboren, die Wurzeln in Sizilien»

Schon vor fünf Jahren hab ich mir den Kopf über diese Motive zerbrochen. ­Immer wieder verliefen die Ideen aber im Sand. Ich war unentschlossen, denn ich trage das Tattoo ja fürs Leben. Mein ­Bruder und mein Chef liessen sich aber gerade ein Tattoo stechen. So ergriff ich die Gelegenheit und machte einen ­Termin bei Alejandro, dem Künstler. Mir gefiel die Idee, nur die Dinge zu verewigen, die im Leben unveränderlich sind. Das sind meine Wurzeln (Flaggen Siziliens und Zürichs) und das Geburtsdatum. Meine ganze Familie lebt in Sizilien. Ich gehe sie oft besuchen und spreche fliessend italienisch, ­obwohl ich mit meinen Eltern in Zürich ­aufgewachsen bin. Mein Geburtsdatum ist in ­römischen Zahlen geschrieben und das Symbol in der Mitte steht für mein Sternzeichen Schütze.