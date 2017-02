Hautsache: «Widerstandsfähig wie ein Farn sein»

Als mein zweites Tattoo wollte ich ein westafrikanisches Symbol. Meine Mutter kommt aus Ghana, deshalb habe ich einen besonderen Bezug zu diesem Land und seiner Kultur, es ist praktisch meine zweite Heimat. Das Symbol repräsentiert die Farnpflanze. Sie ist ein unglaublich widerstandsfähiges Gewächs. Es überlebt auch an ungünstigen Orten und ist in unzähligen Gebieten verbreitet. Ich finde die Vorstellung toll, dass man Herausforderungen standhaft meistern kann und sich trotz Schwierigkeiten bewährt. Dieses Prinzip versuche ich in meinem Leben, besonders aber im Hinblick auf meine Zukunft, anzuwenden. Ausserdem ist es schön, ein Stück meines zweiten Heimatlandes für immer bei mir zu haben.