Heftige Kritik nach zwei Monaten Gotthard-Basistunnel: Pro Bahn wirft SBB «deutsche Verhältnisse» vor

Die SBB sind zufrieden mit dem Betrieb des neuen Gotthard-Basistunnels. Der Verkehr rolle «stabil» und «überwiegend störungsfrei», schreiben die Bundesbahnen heute, knapp zwei Monate nach Eröffnung des Rekordtunnels, in einer Mitteilung. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Nachfrage bei Intercity- und Eurocity-Zügen um fast einen Drittel gestiegen.

Aus Sicht von Pro Bahn, der Interessenvertretung der Bahnkunden, ist das nichts als Schönfärberei. «Störungsfrei» sehe aus ihrer Sicht ganz anders aus, schreibt der Verein in einem Communiqué.

Zahlreiche Kunden hätten bei Pro Bahn reklamiert – vor allem wegen verpasster Anschlüsse und zu voller Züge. Diese seien teilweise so ausgelastet, dass Leute keinen Platz mehr im Zug gehabt hätten und deshalb wieder aussteigen mussten.

SBB sprechen von «punktuellen Engpässen»

Zustände, die sogar den deutschen Kollegen unangenehm aufgefallen seien, bemerkt Pro Bahn. So habe ein Vorstandsmitglied von Pro Bahn Deutschland von Lugano nach Zürich stehen müssen. «Dieses Erlebnis in der Schweiz sei für ihn neu und erinnere ihn an Erfahrungen in Deutschland», schreibt Pro Bahn – und fordert die SBB auf, Massnahmen zu treffen, damit dieser Vergleich eine Ausnahme bleibe. Denn, so Pro Bahn bissig: «Wir brauchen keine deutschen Verhältnisse.»

Die SBB sprechen in ihrem Zwischenfazit derweil von «punktuellen Engpässen», zu denen es aber nur über die Feiertage gekommen sei. Grund dafür sei gewesen, dass entweder zu wenig Züge zur Verfügung gestanden seien oder keine Zusatzzüge hätten aufgeboten werden können.

Es hat noch Luft nach oben

Die SBB geben zudem zu, dass man in Sachen Pünktlichkeit noch Luft nach oben hat. Rund jeder achte Kunde holt sich eine Verspätung von über drei Minuten ein, wenn er durch den Gotthard-Basistunnel reist, so die Statistik. Das ist zwar weniger als im Dezember – doch zufrieden ist man damit noch nicht. (lha)