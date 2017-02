Heiraten am Valentinstag: Zürcher Beamten liessen Standesamt extra offen

Der Valentinstag ist der Tag der Liebe! Jedes Jahr legen unzählige Verlobte ihren Hochzeits-Tag auf den 14. Februar. Dumm nur, dass dieser heuer auf einen Dienstag fiel. In einigen Gemeinden, so etwa in Zürich, sind diese dienstags normalerweise geschlossen.

Am Valentinstag geschlossen haben? Geht nicht, dachten sich die Beamten und liessen den Heiratsschalter offen: In zwei Stunden wurden so neun Trauungen vorgenommen. So auch Ugur und Bedriye Etgintogrul aus Adlikon ZH: BLICK war mit dabei und hat das Paar beim schönsten Tag ihres Lebens begleitet. (pma)