Im Alter von 93: Mann mit 86 Ehefrauen gestorben

2008 war er wegen «prahlerischer Nichtachtung der religiösen Gesetze» und wegen «illegaler Vereinigung mit 86 Ehefrauen» vor ein islamisches Scharia-Gericht gestellt worden. Solche Gerichte überwachen die Einhaltung der Scharia und existieren in zwölf nigerianischen Bundesstaaten.



Das Gericht hatte dem Mann befohlen, im Einklang mit dem Islam nur vier seiner Ehefrauen zu behalten. Doch Masaba weigerte sich mit der Begründung, er habe keine religiösen Vorschriften verletzt.



Als er ins Gefängnis kam, demonstrierten seine 86 Ehefrauen mit 20 seiner 170 Kinder vor dem traditionellen Gerichtshof in Minna, der Hauptstadt des Bundesstaates Niger. Letztendlich setzte das Gericht den Fall aus.



«Baba weigerte sich, Medikamente zu nehmen. So lebte er. Seine Familie ist immer noch intakt. Seine 86 Frauen waren bei ihm, als er starb», sagte der Sprecher des Verstorbenen. Der 93-Jährige hinterlasse ein «Erbe des Vertrauens, des Mitgefühls und der Unterwerfung gegenüber Allah». (SDA)