Indonesische Provinz schiebt Liebenden den Riegel: Valentinstag verboten!

Morgen ist Valentinstag. Jedes Jahr beglücken sich an diesem Tag Verliebte mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Blumen oder Pralinen. In vielen Ländern feiern Pärchen ihre Beziehung.

Romantik liegt in der Luft – aber nicht für Schüler und Studenten im Inselstaat Indonesien. Genauer gesagt in der Provinz West-Java. Denn dort verbietet die Regierung den Tag der Liebenden. In einer Rundmail wurden über zwanzig Bildungseinrichtungen darüber informiert.

Polizei kontrolliert Liebende

Der Grund für das Liebes-Verbot: Der Valentinstag verstosse gegen religiöse, kulturelle und soziale Werte. Die Polizei soll deswegen für Ordnung sorgen und die Verliebten daran hindern, den Valentinstag zu feiern. Ob sich die Schüler und Studenten an das Verbot halten werden, ist zweifelhaft. Schliesslich überwindet die Liebe bekanntlich alle Grenzen. (jmh)