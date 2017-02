Jede Hilfe kam zu spät: SBB-Mitarbeiter (†55) vom Zug erfasst

In der Nacht auf heute ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Brugg AG ein schwerer Unfall: Ein 55-jähriger SBB-Mitarbeiter, der in den abgestellten Wagons Werbeplakate austauschen sollte, wurde tödlich auf dem Gleisbereich von einem Zug erfasst.

Für den Mitarbeiter kam jede Hilfe zu spät, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat zudem eine Untersuchung eröffnet und beim Verstorbenen eine Obduktion angeordnet.