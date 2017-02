Jetzt fehlt nur noch das grüne Licht: Erster Schweizer Fernbus steht in den Startlöchern

Jetzt fehlt nur noch das grüne LichtErster Schweizer Fernbus steht in den Startlöchern

Der deutsche Fernbusriese Flixbus will vorerst kein nationales Fernbusnetz in der Schweiz aufbauen. Dafür steht der Schweizer Anbieter Domo Reisen in der Poleposition.

