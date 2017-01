Kampf gegen Plastik-Verpackungen: In Schweden kriegt Bio-Gemüse jetzt ein Licht-Tattoo

In den grossen Supermärkten und Discountern wird oft das eigentlich ökologisch produzierte Bio-Obst und -Gemüse speziell verpackt. Mit der zusätzlichen Verpackung wollen Supermärkte sichergehen, dass die höherpreisige Bio-Ware an der Kasse nicht als herkömmliche Ware abgerechnet wird.

Nun bringt führt die schwedische Supermarktkette ICA zusammen mit der Bio-Marke Nature & More ein natürliches Labeling ein, mit dem biologisches Obst und Gemüse ohne den Einsatz von Plastik, Papier, Tinten und Leim gekennzeichnet werden kann. Mit einem gebündelten Lichtstrahl werden die Pigmente der äussersten Schalenschicht entfernt. Die Methode ermöglicht es, Obst und Gemüse mit dem Bio-Siegel und weiteren Informationen zu versehen. Das Ganze hat keinen Einfluss auf Haltbarkeit oder Geschmack der Frucht. Selbst der gelabelte Bereich kann problemlos gegessen werden.

@icagruppen Sweden first to carry laser branding https://t.co/75p9ifi82o https://t.co/MSHM2xjYYs — FreshPlaza (@FreshPlaza_com) 2013-07-22 14:22:09.0

Durch das Licht-Label werden nur schon bei den Avocados in ICA-Filialen jährlich 725'000 Plastikverpackungen gespart, wie Nature & More auf ihrer Webseite schreibt. Bisher gibt es die «Tattoos» erst in einer einzigen Supermarktkette in Schweden, das Labeling würde aber auch problemlos bei uns funktionieren und jede Menge Plastik und Energie einsparen. Nur für kleineres Obst und Gemüse muss noch eine Lösung gefunden werden. Bei Rosenkohl oder Erdbeeren beispielsweise funktioniert diese Methode nämlich nicht.