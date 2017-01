Kleine Kinder, schicke Outfits: Leo (3) und Hattie (2) sind die Instagram-Stars von morgen

Sie sind erst drei bzw. zwei Jahre alt und erhalten bereits Kleider im Wert von tausend Euro. Leo und Hattie sind die Instagram-Stars von morgen.

Den ganzen «Ruhm» haben die Kids ihrer Mama zu verdanken: Claire Stafford, ursprünglich aus Manchester, lebt mit ihrer Familie inzwischen in Dubai und hatte im Februar letzten Jahres eine zündende Idee. Weil sie ihre Freunde auf Snapchat nicht mit Fotos ihrer beiden Kinder bombardieren wollte, entschied sie sich, einen eigenen Instagram-Account als eine Art Foto-Album zu erstellen.

Wie die 34-Jährige gegenüber «Daily Mail» verrät, war der Account zuerst privat. Weil sie aber ihre E-Mail-Adresse für die Registrierung benutzte, entdeckten viele ihrer Freunde die Seite und waren begeistert. Die Fotos, die Claire übrigens selbst schiesst, kamen so gut an, dass Leo und Hattie mittlerweile 2000 Menschen folgen, von denen der grösste Teil aus gerührten Müttern besteht.

Der Erfolg geht sogar so weit, dass sich jetzt sich auch Kleiderunternehmen wie Ralph Lauren, Zara oder Kidult & Co. gemeldet haben. Bis jetzt haben sie dem Geschwisterpaar Outfits in Wert von insgesamt Tausend Euro zugeschickt, mit welchen sich Leo und Hattie ablichten lassen. Die tollen Ergebnisse kannst du dir in der Galerie ansehen!