Kopfweh wegen Föhn? Von wegen! Wetter hat keinen Einfluss auf Schmerzen

Um dem Phänomen der wetterabhängigen Schmerzen auf den Grund zu gehen, führten die Wissenschaftler der «University of Sydney» zwei Studien durch. Bei diesen verglichen sie jeweils Berichte über Schmerzen von Leuten, mit den Wetterdaten des australischen Büros für Meteorologie. Dabei fokussierte sich die eine Studie auf Rückenschmerzen, die andere auf arthritische Schmerzen im Knie. Das Ergebnis war eindeutig, es konnte keine Verbindung zwischen den Schmerzen und dem Wetter nachgewiesen werden.

Zwei Studien – ein Ergebnis

Für die Studie die sich mit den Rückenschmerzen befasste, wurden die Daten von knapp 1000 Menschen über vier Jahre untersucht. Die Probanden gaben an, in den letzten Tagen unter Schmerzen gelitten zu haben, den Monat davor aber keine Schmerzen verspürt zu haben. Die Wissenschaftler verglichen nun die Wetterdaten der Zeit an der die Testpersonen über keine Schmerzen klagten mit denjenigen der Tage, an denen sie Schmerzen verspürten. Es konnte kein Zusammenhang zwischen den Wetterkonditionen, wie Luftdruck, Niederschlag, Feuchtigkeit usw. und den Schmerzen festgestellt werden.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam die zweite Studie, bei welcher gegen 350 Menschen mit Arthritis untersucht wurden. Auch hier wurden die Schmerzen der einzelnen Probanden mit den Wetterdaten verglichen – Auch hier konnte kein Nachweis zwischen Schmerzen und Wetter erbracht werden.

Nicht alle Experten stimmen zu

Logisch, dass auch diese wissenschaftliche Arbeit nicht nur auf Zustimmung stösst. Denn seien wir ehrlich, was gibt es angenehmeres, als dem Wetter die Schuld für allerlei Wehwechen in die Schuhe zu schieben? Oder wie Dr. Robert Shmerling vom Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston sagt: «Es gibt immer die Möglichkeit, dass ein bestimmter Typ von Arthritis bei bestimmten Menschen unter bestimmten klimatischen Umständen zu Schmerzen führt.» (lum)