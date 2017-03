Genau eine Woche ist es her, dass die Kantonspolizei Bern ein besetztes Haus an der Effingerstrasse in Bern geräumt hat. Seither hat es in der Bundesstadt zwischen Demonstranten und Polizisten mehrere Male gekracht (BLICK berichtete). Es verging kein Tag ohne Bilder in den Medien von brennenden Lieferwagen, verwüsteten Schaufenstern und Autos, Leuchtpetarden und Blaulichtern.

Der Stadt Bern schaden diese Negativ-Schlagzeilen, ist Bern-Tourismus-Direktor Markus Lergier überzeugt. Er befürchtet, dass die Touristen durch die Bilder abgeschreckt werden könnten. Denn nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland waren die Ausschreitungen Thema.

«Die Bilder gehen um die Welt. Und sie schaden dem Image der Stadt Bern enorm.» Der Tourismus sei eine sensible Angelegenheit, vor allem auch wegen der momentan vorherrschenden Terrorangst. «Wenn jetzt noch dieser Krawalltourismus dazukommt, ist das noch schlimmer.»

Bei den Ausschreitungen am Wochenende wurden elf Personen verletzt, darunter zehn Polizisten. Am Freitag hielt die Polizei zwölf mutmassliche Krawallmacher an, am Samstag sechs. (stj)