Lehrerin hatte «hunderte Male» Sex mit Schüler: Er verführte sie mit Post-Its

Sie hat ihren 17-jährigen Schüler «hunderte von Malen» verführt. Jetzt muss eine Lehrerin aus dem US-Bundesstaat Iowa dafür in den Knast, wie die «DailyMail» berichtet. Mary Beth Haglin (24), die mittlerweile als Stripperin unter dem Namen «Bambi» arbeitet, muss drei Monate ins Gefängnis. Blöd: Das hat sie ihrem lockeren Mundwerk zu verdanken. Nach ihrem ersten Gerichtstermin prahlte sie vergangenen Oktober in der US-Talkshow «Dr. Phil» mit ihrer sexuellen Beziehung zum noch minderjährigen Schüler.

Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Behörden die Anklagepunkte aufgrund der TV-Show und weiterer Auftritte, bei denen sie über ihr ausschweifendes Sexleben erzählte, verschärften.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe muss sich Haglin für zehn Jahre als «Triebtäterin, registrieren lassen. Ihr höchstes Strafmass liegt neu nicht mehr bei zwei Jahren, sondern bei fünf.

«Ich will ein Stück der Kruste»

Hagling gestand vor Gericht, während ihrer Anstellung als Lehrerin einer Highschool in Washington mit einem ihrer Schüler Sex gehabt zu haben. Die sechsmonatige Affäre flog auf, als Haglins Affäre mit ihren Nacktbildern vor seinen Schulfreunden prahlte.

Haglin gestand «Dr. Phil», die Affäre habe begonnen, als der Schüler sie mit «romantischen Post-Its» verführte. Nach der Lektion habe er ihr jeweils kleine Klebezettelchen auf dem Tisch hinterlassen, auf denen er sie als «Meine Kaiserin» bezeichnete. Ein Streit mit ihrem damaligen Freund habe sie regelrecht in die Arme des Teenagers getrieben. Denn er habe «mit solch erhabenem Vokabular» geschrieben, dass sie hin und weg gewesen sei. In der Praxis sah das so aus: Als Hagling schwarz als Kellnerin arbeitete, schrieb ihr Schüler ihr: «Ich liebe, wie du nach Pizza riechst. Es macht mich verrückt, weil ich ein Stück der Kruste haben will.» (meg)