Im Bundeshaus ausgerutscht: Blocher nach Nasenbruch im Spital

Christoph Blocher (76) hat sich bei einem Sturz laut «20min.ch» einen mehrfachen Nasenbruch zugezogen. Er sei im 3. Stock des Parlamentsgebäudes in einer Wasserlache ausgerutscht und auf die Nase gestürzt, sagt sein Sprecher.

«Er erlitt einen mehrfachen Nasenbruch. In der Nacht wurde er in einem Berner Spital operiert und konnte heute nach Hause. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut», sagte Martin Baltisser zu BLICK.

Blocher trat im Mai 2014 als Nationalrat zurück, ist aber immer noch Dauer-Gast im Bundeshaus.

Nicht der erste Sturz

Es ist nicht der erste Sturz des alt Bundesrates. Ende 2015 hatte sich Blocher nach einem Fehtritt neben den Trottoirrand die Schulter ausgekugelt und musste notfallmässig im Spital Männedorf behandelt werden. Bei der damaligen Teleblocher-Sendung trug er eine Schiene.

Im März 2012 verletzte sich Blocher nach einem Sturz auf dem Perron. Als er in Erlenbach in den Zug Richtung Session in Bern einsteigen wollte, trat er mit einem Fuss neben den Bahnsteig. Damals holte er sich eine blutige Oberlippe und Schürfungen an der Nase.

Eher glimpflich lief ein Sturz 2005 ab. Als Ehrengast purzelte Christoph Blocher am Zürcher Sechseläuten vom «Tele Züri»-Podest. Das Video ist seit damals ein Evergreen auf Youtube.

Auch Ehefrau Silvia Blocher hat schon einen schweren Sturz hinter sich. An Weihnachten 2015 zog sie sich eine Gehirnerschütterung zu und musste danach am Rollator gehen. (gr)