Mit 10'000 Zimmern und 70 Restaurants: In Mekka entsteht das grösste Hotel der Welt

Jedes Jahr vollziehen Millionen von Muslime die Haddsch, die Pilgerreise zum Heiligtum Kaaba in der al-Haram-Moschee im saudi-arabischen Mekka. Nun entsteht zwei Kilomter weiter die nächste Attraktion: Das grösste Hotel der Welt. Das «Abraj Kudai».

Die gigantische Konstruktion mit zwölf Türmen soll insgesamt 10'000 Zimmer bieten. 70 Restaurants, ein internes Tagungszentrum, unzählige Gebetsräume, eine eigene Shopping Mall, einen Busbahnhof, Parkhäuser und vier Landeplätze für Helikopter inklusive. Fünf der insgesamt 44 Stockwerke werden allerdings ausschliesslich für Mitglieder der saudischen Königsfamilie reserviert sein. Kostenpunkt des ganzen Spasses: Mehr als drei Milliarden Euro.

Seit 2015 gilt das First World Hotel in Malaysia mit 7351 Zimmern als das grösste Hotel der Welt – gemessen an der Anzahl der Zimmer. Doch damit könnte im neuen Jahr bald Schluss sein, denn das «Abraj Kudai» soll bereits 2017 seine Tore öffnen.