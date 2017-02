Mit drei Jahren Verspätung: Jetzt hebt der China-Jet C919 endlich ab

Eigentlich hätte das neue Passagierflugzeug aus China bereits vor drei Jahren abheben sollen. Drei Mal wurde der Start bereits verschoben – angeblich wegen Problemen in der Herstellung. Nun soll die C919 der staatlichen Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (Comac) endlich abheben.

Der Jungfernflug ist laut Nachrichtenagentur Reuters für die erste Jahreshälfte geplant. Derzeit laufen die Vorbereitungen: «Wir haben das gesamte Flugzeug, seine Schlüsselkomponenten und Verbindungsteile getestet», sagte ein hochrangiger Comac-Mitarbeiter zur chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Die Installation der Bordsysteme sei nahezu beendet, schreibt zudem die staatliche Zeitung «People’s Daily».

Konkurrenz zu Airbus und Boeing

Der China-Jet soll die beiden dominierenden Flugzeugbauer Airbus und Boeing konkurrieren. Mit einer geplanten Kapazität von bis zu 174 Sitzplätzen und einer Reichweite zwischen 4000 und 5555 Kilometern steht das Modell vor allem mit der Boeing 737 und dem Airbus A320 im Wettbewerb, schreibt Reuters weiter. Die Kosten für das neue Passagierflugzeug sind nicht bekannt. Schätzungen zufolge könnte es aber deutlich günstiger angeboten werden.

Als Zielgruppe sieht Comac vor allem Billigfluggesellschaften. Laut Xinhua haben bis Ende 2016 bereits 21 Firmen über 500 Jets bestellt. Insgesamt will das Unternehmen mindestens 2000 verkaufen. Zum kommerziellen Einsatz soll der Jet ab 2018 kommen. (bsh)