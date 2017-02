Mitleid mit rülpsenden Schülern, Unterstützung für grobe Polizisten: So tickt Trumps neuer Oberrichter Neil Gorsuch

US-Präsident Donald Trump hat den konservativen Juristen Neil Gorsuch als Richter am Supreme Court vorgeschlagen (BLICK berichtete). Der 49-Jährige stammt aus Colorado und arbeitet seit 2006 in Colorados Hauptstadt Denver als Bundesrichter. Gemeinsam mit Barack Obama hatte er Anfang der 90er-Jahre in Harvard Jura studiert. Anschliessend promovierte er in Oxford.

Gorsuch gilt als Verfechter einer wörtlichen Auslegung der Verfassung. Er dürfte bei Streitthemen wie Abtreibung oder Waffengesetzen eine eisern konservative Linie vertreten. Als Jurist hatte er sich bisher vor allem für die Deregulierung von Strafgesetzbüchern und gegen aktive Sterbehilfe stark gemacht.

In seinen Urteilen sprach er sich auch auffällig oft zugunsten grosszügiger Waffengesetze, der Religionsfreiheit und gegen Abtreibungen aus.

Für die Polizei und gegen Homosexuelle

Als Berufungsrichter in New York entschied er, Arbeitgeber sollten unter Obamas Gesundheitsreform in seinem Bundesstaat nicht gezwungen werden, Anti-Baby-Pillen zu bezahlen, und entschied zugunsten von Firmen, die aus religiösen Gründen Dienstleistungen für homosexuelle Kunden ablehnten.

Der Richterkandidat gilt als grosser Freund der Polizei. Er hielt ihnen in der Vergangenheit den Rücken frei – auch wenn sie in der Kritik stand. So stellte er sich hinter einen Beamten, der mit einem Taser einen Mann getötet hatte. Zudem fand er es angemessen, dass ein weiterer Polizist einen Neunjährigen im Polizeigriff festhielt, weil dieser in der Schule ein iPad geklaut hatte.

Familienvater und Hobbyskifahrer Gorsuch kann aber auch von seiner strammen Linie abweichen. So hatte er Erbarmen mit einem Jungen, der von der Schulpolizei in Handschellen abgeführt wurde, weil er gerülpst hatte. Er setzte sich für ihn ein, sodass der Bub nicht von der Schule flog.