Nach 40 Jahren Flucht vor der Justiz: Roman Polanski will sich in den USA stellen

Seit 1977 ist Regisseur Roman Polanski (83) nicht mehr in die USA gereist. Die amerikanische Justiz sucht ihn seit Jahrzehnten, weil sie vor 40 Jahren wegen sexueller Vergehen mit einer Minderjährigen gegen ihn ermittelte.

Der Regisseur floh damals aus dem Land und lebt seitdem in Europa. Er fürchtete, dass die amerikanische Justiz den Prozess wegen seiner sexuellen Vergehen aus de 70er-Jahren neu aufrollen will. Diese Furcht hat er anscheinend jetzt überwunden.

Deal mit dem Richter

Wie Portal TMZ.com berichtet, hat sein Anwalt Harland Braun Polanski den Weg zurück in die USA geebnet. Er hat den Oberrichter vom Hohen Gericht von Los Angeles überzeugt, eine versiegelte und bisher geheime Aussage des Staatsanwalts zugänglich zu machen. Braun ist überzeugt, dass Polanski keinen einzigen Tag ins Gefängnis muss.

In der Aussage soll stehen, dass der Staatsanwalt mit Polanski einen Deal abgeschlossen hatte, dass er für die Vergewaltigung einer 13-Jährigen nur 48 Tage hinter Gitter verbringen muss. Und diese Strafe habe der Regisseur bereits im Chino-State-Gefängnis verbüsst.

Nur einmal verhaftet: in der Schweiz

Der damals zuständige Richter Laurence Rittenband wollte von dem Deal zwischen Staatsanwalt und Polanski nichts wissen. Er ordnete 1977 an, dass Polanski bis zu 50 Jahre ins Gefängnis muss. Nach diesem Entscheid floh der Starregisseur nach Europa, wo er noch heute wohnt.

Seit 1978 lebte er in Frankreich und reiste nie mehr in die USA. Auch dann nicht, als er 2005 den Oscar für die beste Regie für «Der Pianist» erhielt.

Verhaftet wurde er nur einmal, am 26. September 2009 in der Schweiz. Da reiste er an das Zurich Film Festival, um einen Preis entgegenzunehmen. Im Auftrag der US-Justiz verhaftete ihn die Kantonspolizei Zürich. Am 3. Dezember erhielt er Fussfesseln und durfte in seinem Chalet in Gstaad BE auf die drohende Auslieferung warten. Nach zehn Monaten Hausarrest entliess ihn die Schweizer Justiz in die Freiheit, weil die USA nicht die verlangten Akten öffnete.

Laut TMZ.com hat Polanskis Anwalt alles vorbereitet, damit der Regisseur nach Los Angeles reisen kann, ohne verhaftet zu werden. Er wolle die Angelegenheit klären, endlich kein Flüchtling mehr sein und endlich frei reisen können. (mcb)