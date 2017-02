Nach Einbrüchen: Kroatin (15) und Italienerin (17) in Olten verhaftet

Die beiden mutmasslichen Einbrecherinnen – eine Kroatin (15) und eine Italienerin (17) – waren am Donnerstagmorgen in Rheinfelden in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen und daraufhin nach Olten geflüchtet. Dort blieben sie in einer Personenkontrolle der Grenzwache hängen, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Die Polizei geht davon aus, dass die Kroatin und die Italienerin als Kriminaltouristinnen aus Frankreich eingereist waren. Nach der Festnahme wurden bei ihnen Schmuckgegenstände gefunden, die aus den Einbrüchen in Rheinfelden stammen. Die jüngere der beiden Festgenommenen war im polizeilichen Fahndungssystem zur Verhaftung ausgeschrieben. (SDA/stj)