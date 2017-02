Nach Tausenden Beschwerden: Der alte WhatsApp-Status kommt zurück

Ja, erzürnte WhatsApp-Nutzer: Der alte Status scheint zurückzukommen. Dies zeigen Screenshots der Beta-Version des nächsten Updates. Dort gibt es neu das Feld «Tagline», in dem der wohlbekannte Satz «Hey there! I am using WhatsApp» zu sehen ist.

WhatsApp beta for iOS 2.17.6.21 and for Windows Phone 2.17.82: the Tagline feature! (#hidden) https://t.co/V8zm9Wfsge — WABetaInfo (@WABetaInfo) 2013-07-22 14:22:09.0

Nachdem sich viele Nutzer über den Verlust des alten Status beschwert haben, scheinen die Entwickler also einzulenken. Laut «chip.de» sind neu beide Status-Möglichkeiten verfügbar. User entscheiden selbst, welchen sie lieber verwenden. Freie Wahl für Nutzer? Daumen hoch, WhatsApp-Team!

Warum die Aufregung?

Die neue Status-Funktion wurde letzte Woche eingeführt und ermöglicht es Nutzern, ähnlich wie auf Snapchat und Instagram, Fotos, Gifs und Videos mit allen Kontakten zu teilen. Die Inhalte verschwinden nach 24 Stunden wieder. Wer den Status sehen kann, muss man selbst festlegen. Viele Nutzer hatten damit ein gewaltiges Problem und forderten den alten Status zurück.