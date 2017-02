Nach Überfall auf Tankstellen-Shop: Luzerner Polizei jagt diese Räuber

Kurz vor 21 Uhr bedrohten gestern Abend zwei vermummte Männer die Angestellte eines Tankstellenshops am Bodenhof 5 in Luzern. Sie hatten schwarze Waffen dabei und verlangten Bargeld. Anschliessend zogen sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung ab.

Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen. Der erste Räuber trug eine schwarze Mütze, Sonnenbrille, eine schwarze Jacke mit beigen Elementen am Revers, einen blauen Kaputzenpullover, weisse Handschuhe sowie blaue Hosen und Turnschuhe.

Der zweite Flüchtige trug bei der Tat ebenfalls eine schwarze Mütze, eine blaue Kapuzenjacke mit einem weissen «B»-Emblem, schwarze Handschuhe, dunkelblaue Hosen und dunkle Schuhe.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen. (ads)