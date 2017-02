Nach Wildwest-Szenen in Basel: Zürcher Taxi-Hetze gegen Uber-Fahrer

Die Hetze gegen UberPop-Chauffeure in der Schweiz nimmt grössere Ausmasse an. Gegen ein Dutzend Zürcher Täxeler stellte Fahrer des Taxi-App-Dienstes in der Nacht auf Samstag. Beim berühmten Club Kaufleuten kesselten sie Uber-Fahrzeuge ein und hinderten die Fahrer bei der Abfahrt. Das belegen Fotoaufnahmen, die BLICK exklusiv vorliegen.

Die Taxifahrer in Zürich stehen seit einiger Zeit auf Kriegsfuss mit Uber. Sie werfen der Konkurrenz vor, sich nicht an das Gesetz zu halten und die Preise im Taximarkt kaputt zu machen.

Polizei geht zwischen Streithähne

Die Zürcher Stadtpolizei bestätigt gegenüber BLICK die Vorfälle von letzter Nacht. Ein Streifenwagen sei vorgefahren, die Polizei zwischen die Streithähne gegangen. Schliesslich hätten die Polizisten die «Aktion» aufgelöst. Zu Verhaftungen ist es offenbar nicht gekommen. Zu einer Kontrolle von Uber-Fahrern jedoch schon, sagt ein Beteiligter zu BLICK.

Bereits am letzten Wochenende führte eine Täxeler-Attacke in Basel auf Uber-Fahrer zu einem Polizei-Einsatz. In der Nacht auf Samstag gingen an der Heuwaage gegen 20 Täxeler auf einzelne Uber-Fahrer los. Sie wurden eingekesselt und zur Rede gestellt. Als die Lage zu eskalieren drohte, ging die Polizei dazwischen (BLICK berichtete).